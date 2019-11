Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul spaniol David Villa, care joaca pentru echipa nipona Vissel Kobe, si-a anuntat retragerea din fotbalul profesionist la finalul actualului sezon competitional din liga japoneza, informeaza agentia spaniola EFE. "Intotdeauna mi-am spus ca prefer sa ma las eu de fotbal, inainte ca fotbalul sa…

- "Dupa cum stiti, nu am mai jucat la turnee de cateva luni. Ceea ce a inceput ca o problema persistenta la tendonul lui Ahile a devenit unul dintre cele mai dificile momente ale vietii mele – a trebuit sa decid ce sa fac cu cariera mea. Dupa multa reflectie, dupa discutii si sustinerea familiei, prietenilor…

- Iulia Curea a anunțat, miercuri, ca este foarte posibil ca anul urmator sa se retraga din activitatea sportiva, potrivit Mediafax.”Cred ca va fi ultimul meu an, la anul probabil ma voi retrage de pe terenul de handbal, de pe parchet, ca si jucatoare. Imi doresc sa raman in club, imi doresc…

- Bastian Schweinsteiger, campion mondial cu Germania in 2014 si fost capitan al Mannschaft, si-a anuntat retragerea marti pe Twitter, scrie AFP. ''Cu un pic de nostalgie anunt sfarsitul carierei mele active de jucator, dar astept cu nerabdare sarcinile interesante care ma asteapta in curand.…

- Austriacul Marcel Hirscher, în vârsta de 30 de ani, octuplu detinator al trofeului Cupei Mondiale la schi alpin a anuntat, miercuri, ca se retrage din activitatea sportiva, potrivit News.ro. “Astazi este ziua în care îmi voi încheia cariera”, a spus…

- CFR Cluj a anunțat astazi ca golgeterul George Țucudean (28 de ani) va lua o pauza, pe o perioada nedeterminata, de la activitatea fotbalstica. Așa cum Gazeta Sporturilor anunța pe 23 august, George Țucudean a decis sa se retraga din fotbal, cel puțin pentru o perioada. Atacantul a luat decizia dupa…