Antonio Jakolis (30 de ani), fost internațional croat de tineret, sub contract cu FC Argeș, vorbește despre șansele Croației in „sfertul” cu Brazilia de la Mondial și il caracterizeaza pe goalkeeper-ul-erou al ex-iugoslavilor, Dominik Livakovic, cel care are misiunea de a bloca și naționala Selecao, dupa ce a facut minuni cu Japonia. Croația - Brazilia, primul „sfert” de la Campionatul Mondial, se disputa vineri, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP. ...