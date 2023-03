Stiri pe aceeasi tema

- Doi fotbaliști romani apar intr-un clasament select. Ciprian Deac și Nicolae Stanciu au caștigat suficiente puncte incat sa-și faca loc in top 25 mondial al „assisturilor”, alcatuit de institutul elvețian CIES Football Observatory. Ciprian Deac, mai bine clasat decat Kylian Mbappe, Neymar și Robert…

- La 37 de ani, Ciprian Deac se afla pe locul 9 in clasamentul pasatorilor decisivi, cu 15 assisturi in ultimele 365 de zile. Mijlocașul lui CFR ii intrece pe Neymar și Kylian Mbappe, in studiul publicat de CIES Football Observatory. Stanciu e pe locul 23, cu 13 assisturi. Ciprian Deac nu inceteaza sa…

- foto: sportnews.ro Fotbalistul dejean Paul Papp a dezvaluit, in conferința de presa susținuta dupa ce a semnat cu Petrolul , ca Marian Copilu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, a avut un cuvant de spus in transferul sau la formația din Ploiești. ”Petrolul m-a dorit foarte mult, m-a dorit…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, regreta ca roș-albaștrii nu au un executant de faze fixe ca Ciprian Deac de la CFR Cluj. Luni, CFR a invins-o pe FC Voluntari, scor 1-0, și a revenit pe primul loc, in urma unei faze fixe executate de veteranul in varsta de 36 de ani al campioanei. Practic,…

- Ciprian Deac nu a fost titular in duelul FC Voluntari – CFR Cluj, din etapa cu umarul 23, dar a intrat in repriza secunda și a pus umarul la victoria echipei lui. Fotbalistul de 36 de ani a spus la finalul partidei ca se teme de momentul in care se va retrage din fotbal. In […] The post Ciprian Deac,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial marti de catre clubul saudit Al-Nassr., care i-a pregatit o primire spectaculoasa. Fotbalistul insa a facut o gafa de proporții: a uitat unde s-a transferat.

- Fotbalistul iranian Ali Daei a declarat ca o cursa aeriana internationala a fost redirectionata pentru a le impiedica pe sotia si fiica sa sa paraseasca tara, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dan Petrescu și-a pus mari speranțe in atacantul francez Billel Omrani, care l-a tradat. Fotbalistul a anunțat ca vrea sa plece de la CFR Cluj și ca nu va mai juca in Romania.”Omrani a stat 5-6 ani aici. A avut rezultate excelente, a zis ca vrea sa plece in strainatate, ca nu vrea sa mai joace in…