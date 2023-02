Fotbalistul Christian Atsu a fost găsit decedat, în urma cutremurelor din Turcia Trupul neinsuflețit al fotbalistului ghanez Christian Atsu (31 de ani),a fost gasit sub daramaturile cladirii sale din Hatay, in sudul Turciei, a anuntat, sambata, clubul turc de fotbal Hatayspor, la care era legitimat. Atsu a marcat decisiv in victoria echipei sale in ziua dinaintea cutremurului, in meciul cu formatia Kasimpasa, scor 1-0. Acesta a inscris in minutul 90+7. ”Corpul neinsuflețit al jucatorului nostru Christian Atsu, care și-a pierdut viața in daramaturi, va fi trimis in orașul sau natal din Ghana, acolo unde va avea loc inmormantarea. Nu te vom uita niciodata, Atsu. Pacea sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupul fotbalistului ghanez Christian Atsu a fost recuperat dintre ruinele locuinței sale, la aproape doua saptamani de la cutremurele din Turcia. Agentul sau a confirmat sambata, 18 februarie, informația privind moartea lui Atsu, relateaza The Guardian și BBC . Internaționalul in varsta de 31 de ani…

- Cadavrul fostului fotbalist de la Newcastle United, Christian Atsu, in varsta de 31 de ani, a fost gasit sub daramaturile cladirii in care locuia in Turcia, a anunțat agentul sau, citat de NewsSky. Agentul lui Atsu, Nana Sechere, a postat pe Twitter: „Cu inima grea va anunț ca, din pacate, trupul lui…

- Christian Atsu a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul din Turcia. Inițial se spunea ca acesta a supraviețuit, insa la o zi disanța, clubul și-a schimbat poziția. Cum a fost gasit fotbalistul care a jucat la echipe precum Chelsea, Everton, Bournemouth și Newcastle.

- Christian Atsu a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul din Turcia. Inițial se spunea ca acesta a supraviețuit, insa la o zi disanța, clubul și-a schimbat poziția. Cum a fost gasit fotbalistul care a jucat la echipe precum Chelsea, Everton, Bournemouth și Newcastle.

- Mijlocasul ghanez Christian Atsu, fost jucator al echipei spaniole Malaga, care s-a transferat anul trecut formatia turca Hatayspor, se numara printre cei dati disparuti in urma cutremurului care a lovit luni aceasta tara, scrie EFE. Atsu, care a mai evoluat pentru FC Porto si Chelsea si a jucat la…

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi in viața, a declarat vicepreședintele echipei unde joaca, Hatayspor, potrivit Reuters. Atsu fusese acoperit de un morman de moloz dupa primul cutremur produs luni, 6 februarie, in Turcia.„Christian Atsu a fost scos accidentat. Directorul…

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu. Acesta a afirmat ca jucatorul este in stare buna, dupa ce se afla la etajul 9 al unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurului devastator de luni dimineata. Luni seara,…

- Legenda fotbalului turc Volkan Demirel, antrenor al echipei de fotbal Hatayspor, a cerut ajutor autoritatilor, dup ce fotbalistul Christian Atsu, legitimat la Hatayspor, ar fi prins sub daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, informeaza Hotnews.Presa locala anunta ca fotbalistul Christian Atsu…