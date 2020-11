Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a remizat cu reprezentativa de tineret a Danemarcei, scor 1-1, rezultat care i-a asigurat calificarea la EURO 2021, turneul final care va avea loc in Ungaria și Slovenia. Punctul obținut pe stadionul „Ilie Oana” a ajutat reprezentativa noastra de tineret sa se claseze intre primele 5 cele…

- ​​Selectionerul Adrian Mutu i-a dedicat mamei sale calificarea nationalei de tineret la turneul final al Campionatul European din 2021, informeaza News.ro. Acesta a afirmat ca jucatorii au facut o partida foarte buna împotriva danezilor și ca regreta ca fanii nu s-au putut bucura alaturi de echipa."Am…

- Darius Olaru s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la un turneu final cu echipa naționala de tineret a Romaniei, dupa egalul cu Danemarca U21 (1-1), din preliminariile Euro 2021. Naționala de tineret a reușit calificare la Euro 2021 dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Danemarca U21, pe Stadionul „Ilie…

- Selectionata Under-21 a Romaniei s-a calificat la Campionatul European de fotbal pentru tineret din 2021, dupa ce a terminat la egalitate cu Danemarca, 1-1 (0-0), marti seara, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in ultimul meci din Grupa a 8-a a preliminariilor, relateaza Agerpres.

- Danemarca U21 a deschis scorul in meciul cu echipa de tineret a Romaniei dupa un penalty inexistent. Meciul dintre Romania și Danemarca poate fi urmarit AICI In minutul 49 al meciului de pe stadionul „Ilie Oana”, la scorul de 0-0, nou-intratul Mohammed Daramy a fost doborat in afara careului de 16 metri…

- Selectionerul Mirel Radoi si componentii echipei nationale au trimis un mesaj de incurajare "tricolorilor mici" inainte de meciul decisiv cu Danemarca, din preliminariile CE-2021, potrivit news.ro."Baieti, suntem cu gandul si inima alaturi de voi! Luptam impreuna! Hai, Romania!", a fost mesajul transmis…

- Un albaiulian face parte din Nationala Under 21, care va intalni, marti, Danemarca, la Ploiesti, pe stadionul “Ilie Oana”. Romania are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final, in timp ce Danemarca si-a asigurat deja prezenta la competitia din Ungaria si Slovenia. Este vorba…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…