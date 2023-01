Fotbalistii de la Rapid Bucuresti s-au reunit. Farul Constanta incheie vacanta pe 4 ianuarie

Echipa de fotbal Rapid Bucuresti s a reunit astazi in vederea demararii pregatirii din noul an. Au fost prezenti 28 de jucatori: PORTARIH. Moldovan, Draghia, Ungureanu, C. SanduFUNDASISapunaru, D. Grigore, P. Iacob, Ignat, R. Badescu, Belu, Onea, Morais, F. StefanMIJLOCASIAl. Albu, A. Ciobanu, Crepulja, Kait, Al. Crivac, Costache, Emmers, Sefer, Panoiu, G. Gheorghe, Al. IonitaATACANTIDugandzic, Luckassen, Al. Stan.Jayson Papeau este in continuare accidentat, dar a fost si el prezent la Baza Cons ...