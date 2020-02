Fotbalistii de la Minaur au plecat in Ungaria intr-un stagiu de pregatire In aceasta dimineata, jucatorii echipei de fotbal CS Minaur Baia Mare si staff-ul tehnic au plecat in Ungaria pentru un stagiu de pregatire centralizata in intervalul 10-19 februarie. Acolo vor avea loc si trei jocuri de pregatire. Primul dintre acestea va fi miercuri, cu o echipa din Ungaria, apoi sambata, 15 februarie, cu CSC Sanmartin, pentru ca in ultima zi de cantonament sa se joace cu DVSC Debrecen (probabil echipa a doua). Urmeaza si alte meciuri de pregatire, cu FC Zalau si Progresul Somcuta Mare, pe care le vom anunta la momentul oportun. Prima etapa de campionat este programata pe 7… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

