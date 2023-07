Fotbaliștii ce activează în Superliga de fotbal valorează 208.91 milioane de euro în total Nemții de la Transfermarkt au actualizat recent cotele de piața pentru fotbaliștii care activeaza in prima liga a Romaniei. Valoarea totala a jucatorilor este de 208.91 milioane de euro. In total, in Superliga sunt legitimați 548 de jucatori, ceea ce inseamna ca, in medie, fiecare este cotat la 381 de mii de euro. Potrivit datelor publicate de Transfermarkt, FCSB este echipa care are cel mai valoros lot din Superliga. Cota de piața a FCSB este de 31.38 milioane de euro, media pentru fiecare jucator fiind de 1.31 milioane de euro. Pe locul doi se afla CFR Cluj, cu o cota de piața de 27.18 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Denis Alibec (Farul Constanta) a fost desemnat de Liga Profesionista de Fotbal cel mai bun jucator al editiei 2022-2023 a Superligii, iar Gheorghe Hagi (Farul), cel mai bun antrenor, in cadrul unui eveniment organizat, marti, cu ocazia tragerii la sorti a programului noului sezon competitional.…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) l-a desemnat pe Denis Alibec cel mai bun jucator al sezonului recent incheiat, in timp ce Gica Hagi a primit titlul de cel mai bun antrenor. Cei doi au condus Farul spre caștigarea celui de-al doilea titlu din istorie . Tot marti, Liga Profesionista de Fotbal a anuntat…

- Nationala Romaniei va intalni Elvetia luni, de la ora 21,45, in deplasare, in grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Partida va fi difuzata la Prima TV. Meciul Elveția – Romania va fi arbitrat de la centru de italianul Daniele Orsato. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Ciro Carbone…

- Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edi Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile EURO 2024 . Iata lista jucatorilor convocati pentru meciurile cu Kosovo si Elvetia: Portari: Stefan Tarnoveanu (FCSB),…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dat detalii din vestiarul roș-albaștrilor. Oficialul de la FCSB a vorbit despre golul marcat de Florinel Coman (25 de ani) in victoria cu CFR Cluj (1-0), dupa o pasa a lui Dariu Olaru (25 de ani). Mihai Stoica spune ca forța grupului reprezinta un avantaj…

- FCSB s-a apropiat la un punct de liderul Farul, dupa ce s-a impus cu 1-0 impotriva celor de la CFR Cluj, pe Arena Naționala, in fața a peste 42.000 de spectatori. Formația roș-albastra a caștigat trei puncte de aur in derby-ul cu campioana en titre și merge la Constanța, pentru meciul de totul sau nimic…

- Florinel Coman (25 de ani) a deschis scorul in minutul 49 al derby-ului dintre FCSB și CFR Cluj, o cursa superba, dupa o pasa geniala a lui Darius Olaru (25 de ani). FCSB a fost formația mai activa in prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala, dar imprecizia din ultima treime și inspirația lui…

- Rapid s-a impus in fața rivalilor de la FCSB, duminica seara, pe Giulești, cu scorul de 1-0, și a spart astfel gheața in play-off-ul Ligii 1. FCSB a ratat prima ocazie a partidei, prin Compagno, care a reluat slab cu capul centrarea lui Olaru. Giuleștenii au marcat singurul gol al partidei in minutul…