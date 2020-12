Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- Elevii lui Vlad Caba s-au revansat dupa rezultatul anterior si au facut un meci bun de la inceput pana la sfarsit in sala „Rapid” din Bucuresti. SCM Politehnica a invins-o intr-o maniera convingatoare pe CSA Steaua, scor 24-20 (11-9), intr-un meci in care timisorenii au jucat mai mult timp cu om sau…

- Meciul de duminica de pe „Stiinta” are conotatii speciale. ASU Politehnica si Rapid sunt infratite la nivel de galerii iar prietenia lunga de 40 de ani va fi marcata si printr-un gest remarcabil. Ambele echipe vor purta echipamente speciale cu aceasta ocazie iar la finalul partidei tricourile purtate…

- Clubul alb-violet e cunoscut pentru actiunile cu impact social. Iar ASU Politehnica nu putea ramane impasibila la momentele grele prin care trece un junior propriu. Chris Bugariu, exponent al generatiei 2007, are nevoie de o interventie chirurgicala costisitoare. Printre cei care au sarit in sprijinul…

- Meciul FC Rapid - CS Mioveni, din etapa a opta a Ligii a II-a de fotbal, care ar fi trebuit sa se dispute joi seara, a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior, din cauza cazurilor de Covid-19 din lotul echipei bucurestene, a anuntat, marti, clubul Rapid, potrivit Agerpres.Antrenorul…

- Rapid a anunțat cinci cazuri noi de coronavirus. Virgil Draghia și Rareș Lazar sunt fotbaliștii de pe lista, alaturi de trei membri ai staff-ului tehnic. Rapid are maine, de la ora 20:45, un meci extrem de dificil, in deplasare, cu FC U Craiova. E derby-ul rundei cu numarul 7 din Liga 2, dar giuleștenii…

- Anisie ii incurajeaza pe profesori sa isi desfasoare activitatea in mediul online fara retineri. „In scenariul roșu sunt astazi unitați de invațamant care, fie din cauza pandemiei, fie din cauza infrastructurii, iși desfașoara activitatea in sistem online astfel ca, in orice condiții, educația…

- Ministerul Educației a inceput procedura de licitatie pentru ultimele doua loturi de tablete pentru elevi. Pana in prezent, conform ministrului Monica Anisie, au fost atribuite prin licitații contractele pentru achizitia pentru 191 000 de tablete „Deja pentru ultimele doua loturi a inceput procedura…