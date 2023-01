Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns in aceasta vara in Italia, Olimpiu Moruțan a impresionat in tricoul celor de la Pisa. Giovanni Corrado, președintele clubului din Serie B, a dezvaluit ca fotbalistul roman a fost laudat de legendarul Andrea Pirlo.

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Gennaro Gattuso (44 de ani), fost jucator la AC Milan, acum antrenor la Valencia, este „foarte entuziasmat” ca a gasit la Campionatul Mondial un fotbalist care sa-i semene: Sofyan Amrabat, „inchizator” marocan de la Fiorentina. Ca jucator, Gennaro Gattuso a avut mare succes. A caștigat Campionatul Mondial…

- Tatal lui Ionuț Nedelcearu, Marin, fost fotbalist, s-a stins din viața duminica. Veste teribila pentru internaționalul roman Ionuț Nedelcearu, fotbalist in Serie B, la Palermo. Duminica, cu doar cateva ore inainte de meciul de campionat dintre Spal și Palermo, Ionuț a primit vestea ca tatal lui, Marin,…

- Un aradean care a fost condamnat in Italia la 16 ani de inchisoare pentru ca in 2008 si-a impuscat iubita, in regiunea Calabria, a fost prins de politistii aradeni in localitatea sa natala, Dezna, urmand sa fie prezentat judecatorilor in vederea demararii procedurilor pentru extradare.

- Olimpiu Moruțan (23 de ani), mijlocașul de la Pisa, a fost extrem de laudat in Italia dupa ultimele prestații de la echipa de club. Internaționalul roman a reușit doua pase și la ultima victorie a echipei sale, 3-1 cu Ternana, iar Tutto Sport l-a numit „cel mai talentat jucator din Serie B”. Moruțan…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…