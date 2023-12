Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Etica și Disciplina UEFA l-a sancționat cu o singura etapa de suspendare pe fotbalistul echipei naționale Valentin Mihaila pentru cartonașul roșu incasat in partida cu Israel, din preliminariile EURO 2024. Comisia de Etica și Disciplina UEFA a anunțat azi decizia in ceea ce privește eliminarea…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a decis, in sedinta sa de miercuri, sa sanctioneze cluburile Dinamo si FCSB cu penalitati sportive de cate 15.000 de dolari, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal. ”SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – In temeiul art.…

- Comisia de Control, Etica și Disciplina UEFA se va reuni la jumatatea lui decembrie la Nyon și se așteapta sa decida și suspendarea lui Valentin Mihaila, dupa atacul agresiv asupra israelianului Dor Turgeman, din 18 noiembrie, fault in urma caruia a fost eliminat direct. ...

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, in sedinta de miercuri, suspendarea pentru doua meciuri a antrenorului echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, informeaza site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Hagi a primit cartonas rosu din partea arbitrului Horatiu…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, cluburile Petrolul Ploiesti, FCSB si UTA pentru incidentele provocate de suporterii proprii prin introducerea, aprinderea si aruncarea de materiale pirotehnice pe stadioane la partidele din Superliga. „ACS Petrolul…

- Jucatorul Youcef Atal, vizat de o ancheta preliminara pentru "apologia terorismului" dupa ce a postat un mesaj legat de conflictul dintre Israel si Hamas, a fost suspendat miercuri pentru sapte meciuri de catre Comisia de Disciplina a ligii franceze, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atal este suspendat…

- Noaptea trecuta, Joyskim Dawa, fundaș central la FCSB, a publicat o serie de insulte rasiste pe care le-a primit ca urmare a eliminarii din meciul cu Hermannstadt, 2-2. Contactata de GSP.ro, Federația Romana de Fotbal transmite ca a sesizat deja Comisia de Etica și Disciplina. ...