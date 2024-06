Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Diaconescu a vorbit recent despre modul in care viața ei s-a schimbat de cand a devenitmama pentru prima data. Iata cum se simte soția lui Omar Arnaout, dar și ce postare a facut pe rețelele de socializare!

- Nevasta lui Robert Andrich (29 de ani), mijlocașul lui Leverkusen, ce a inchis tabela ieri (2-0) in turul semifinalelor Europa League cu AS Roma, exulta acum, dupa ce il sfatuise sa nu joace ca are o presimțire rea. „Oh, da. Cred ca ar trebui sa avem mai mulți copii”, e mesajul postat pe Instagram de…

- Cum s-a schimbat viața Xoniei, o data cu boala de care sufera. Vedeta vorbește despre cel mai sensibil subiect pentru ea. Artista face marturisiri emoționante despre relația cu Divinitatea, dar și despre semnul pe care Dumnezeu i l-a dat.

- Raul, Alex si Cristian sunt tinerii in varsta de 17, 18 si 23 de ani, care și-au pierdut viața seara trecuta, in urma unii accident, in Neamt. Autoturismele in care se aflau au intrat in coliziune și au sarit de pe sosea peste gard, in curtea unor oameni.

- Andreea Marin și Florin Busuioc se numara printre vedetele care și-au schimbat stilul de viața, reușind sa atinga greutatea ideala. Fosta prezentatoare TV a slabit 20 de kilograme, iar Busu a dat jos 24 de kilograme și mai vrea sa scape de vreo 6. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- Chiar daca, la inceput, nimeni nu credea in relația lor, Raluca și Ion Șaulescu sunt mai fericiți ca niciodata impreuna. Cei doi sunt impreuna de aproape trei ani, iar de o buna perioada, locuiesc in casa mamei fostului concurent.

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat, cu acest prilej, ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD - PNL, "acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande" pentru ocuparea fotoliului de edil al Bucurestiului."Am vazut ca este o foarte mare problema…

- GRAV… Primarul comunei Gherghești, Neculai Nixon Ibanescu, a scapat ca prin urechile acului dintr-un accident, care-i putea fi fatal. La Ivești, a ieșit dintr-un drum lateral și a fost izbit violent, chiar in portiera sa de o șoferița fara experiența. Accidentul a fost atat de puternic, incat mașina…