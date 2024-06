Stiri pe aceeasi tema

- Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu au fost impreuna trei ani de zile. Deși intre ei era o diferența de 40 de ani, fostul afacerist fiind mai in varsta, acest lucru nu a fost o piedica pentru cei doi. De ce s-au separat, de fapt, in cele din urma. Irinel Columbeanu și ultima sa iubita, Oana Cojocaru.

- De cateva luni, Irinel Columbeanu sta intr-un camin de batrani, același azil in care regretata Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii șapte ani din viața. Proprietarul centrului spune ca fostul milionar este cautat de fiica lui și este bucuros ca Irina iși amintește de el, in condițiile in care puțini…

- Irinel Columbeanu și Daiana Estera au fost impreuna, pentru prima data, in urma cu mulți ani, dupa ce milionarul și Monica Gabor se desparțisera. Cei doi s-au reintalnit acum mai bine de un an, atunci cand femeia i-a acordat primul ajutor, dupa o noapte petrecuta intr-un bar.

- Scandalul dintre Cristina Pucean și fostul iubit pare ca ia, din nou, amploare! Barbatul spune ca nu se lasa pana nu spune tot adevarul despre perioada in care a format un cuplu cu dansatoarea. Cornel iși vrea banii inapoi, dupa ce susține ca ar fi pacalit.

- Prezent in emisiunea Xtra Night Show, confidentul lui Vali Vijelie a facut dezvaluiri din relația cantarețului cu soția lui. Baboiash a dat de ințeles ca artistul și femeia cu care este casatorit de aproape trei decenii s-au impacat.

- David Pușcaș a fost prezent in aceasta seara in emisiunea Xtra Night Show și a vorbit despre relația cu Luminița Anghel. Fiul adoptiv al artistei a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu borderline.

- Cristina Cioran a fost prezenta și in aceasta seara in platoul Xtra Night Show. Actrița a facut noi dezvaluiri din relația cu Alex Dobrescu și clipele de coșmar prin care a trecut in perioada in care a trait o poveste de dragoste cu tatal fetiței ei.

- La mai bine de 30 de ani de cand au format un cuplu, Romanita Iovan a scos la iveala detalii neștiute despre relația cu Irinel Columbeanu. Celebra creatoare de moda a povestit cum a cucerit-o fostul milionar de la Izvorani! Cum a cucerit-o Irinel Columbeanu pe Romanita Iovan Romanița Iovan, in varsta…