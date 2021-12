Stiri pe aceeasi tema

- Pana la finalul sezonului sezonului regulat in Superliga Vrancei la fotbal mai sunt patru etape. De pe acum sunt cunoscute, practic, participantele la play-off-ul ce va da campioana Vrancei pentru 2021-2022. In afara celor doua formații care au caștigat tot ce putea fi caștigat – Victoria Gugești și…

- Returul Superligii Vrancei la fotbal a inceput, la sfarșitul saptamanii trecute, așa cum s-a terminat turul. Cu Victoria Gugești și Inizio Focșani continuandu-și nestingherite drumul spre caștigarea grupelor din care fac parte. Gugeștenii joaca astazi restanța cu Prosport, intr-o partida in care in…

- Derbiurile ultimei etape a turului Superligii Vrancei au fost caștigate de liderii celor doua grupe. La Adjud, in grupa A, in partida cu formația locala CSM 1946, Victoria Gugești a deschis scorul prin Florentin Manaila, a fost egalata de Ștefan Neagu, dar a gasit resursele pentru a obține toate cele…

- Victoria Gugești și Inizio Focșani continua neinvinse In fiecare grupa urmeaza derbiurile intre primele doua clasate Penultima etapa a turului Superligii Vrancei la fotbal nu a adus vreo schimbare in fruntea clasamentelor celor doua grupe. Jocurile ale caror rezultate ar fi putut produce caderi de parcurs…

- Victoria Gugești și Inizio Focșani sunt lideri autoritari Campionatul Superligii Vrancei la fotbal a continuat in week-end-ul trecut cu o etapa a patra liniștita, fara vreo surpriza și cu ploaie de goluri, in ambele grupe. In A, au fost marcate 20 de goluri cu o medie de cinci pe joc, iar in B – unde…