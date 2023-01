Stiri pe aceeasi tema

- A fost spectacol total in Europa. Au fost programate dueluri de senzatie in cele mai importante campionate. Show-ul a fost deschis de Barcelona, care a avut meci pe terenul celor de la Girona, in etapa a 19-a din La Liga. Starurile lui Xavi s-au impus si au inregistrat a opta victorie la rand, in toate…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Bruno Giordano (66 de ani), fostul star din perioada primului titlu de-acum 36 de ani, zice ca Napoli entuziasmeaza Italia și Europa cu jocul sau. Eșecul cu Inter (0-1) a fost doar un accident. Cu o etapa inaintea sfarșitului turului in Serie A, Napoli s-a desprins la noua puncte de Milan și zece fața…

- Napoli a umilit-o pe Juventus in derby-ul de titlu din Serie A și a pus o diferența de 10 puncte intre ea și rivala din Italia. Meciul era de o importanța deosebita pentru cele doua echipe, iar formația napoletana a tranșat hotarat soarta meciului. Cu un Victor Osimhen in mare forma, napoletanii s-au…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…