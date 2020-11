Stiri pe aceeasi tema

- Spania a surclasat, marti, pe teren propriu, Germania, scor 6-0, si a castigat Grupa 4 a Divizie A a Ligii Natiunilor. In grupa a treia, Franta s-a impus cu 4-2, acasa, impotriva Suediei, si de asemenea a terminat pe primul loc in clasament, calificandu-se in semifinalele competitiei, la fel ca Spania.…

- EHF a anuntat, luni, ca editia 2020 a Campionatului European de handbal feminin, competitie la care este calificata si România, nu va mai avea loc în Norvegia."Federatia Europeana de Handbal regreta foarte mult decizia guvernului norvegian si impactul pe care l-a avut asupra…

- Selectionata Frantei, campioana mondiala, a invins echipa Portugalia, campioana europeana, cu scorul de 1-0, sambata seara, in deplasare, in Liga Natiunilor la fotbal, succes care ii asigura calificarea la turneul final. Franta, care venea dupa un surprinzator esec pe Stade de France cu Finlanda (0-2),…

- Atacantul Cristiano Ronaldo, care din cauza unui test pozitiv la Covid-19 a ratat meciul cu Suedia din 14 octombrie, a fost convocat de Portugalia pentru meciurile din luna noiembrie, amicalul cu Andorra (11 noiembrie) si cele oficiale cu Franta (14 noiembrie) si Croatia (17 noiembrie) din Liga Natiunilor,…

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale UE sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic publicata de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP. Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna…

- Selectionata Germaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 2-1, sambata seara, la Kiev, in Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal. Nationalmannschaft a obtinut prima sa victorie in grupa, dupa doua egaluri, la cateva zile dupa ce Ucraina era surclasata de Franta cu 7-1 in meci amical. Ginter si Goretzka…

- Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- Bayern Munchen, care a cucerit Supercupa Europei joi seara, dupa 2-1 cu Sevilla, in urma prelungirilor, la Budapesta, a reusit a 23-a sa victorie consecutiva in toate competitiile, un nou record european absolut pentru un club dintr-un campionat continental de top, transmite AFP. ''Niciun club…