- Joi, 24 octombrie, revine Europa League cu etapa a treia din faza grupelor. 24 de meciuri vor avea loc, printre care va fi și Rennes - CFR Cluj, incepand cu ora 2200, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial- Vom avea parte de mai multe zile libere Program complet Europa League, etapa…

- Mult așteptatul meci dintre Rennes și CFR Cluj va fi transmis la Digi Sport 1 și Digi 4K, joi, 24 octombrie, de la ora 22:00. In premiera, pentru fanii sportului rege, meciul va fi transmis și pe Digi 4K, fiind astfel primul meci al unei echipe romanești care poate fi vazut și in format ultra-HD. …

- Rusul Aleksei Eskov va arbitra meciul dintre CFR Cluj si Rennes, care va avea loc joi 24 octombrie, de la ora 22:00, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League, pe Roazhon Park din Rennes. Arbitri asistenti au fost delegati Dmitri Mosiakin si Valeri Dancenko, iar al patrulea oficial…

- 17:50 FC Astana - Partizan 19:55 Alkmaar - Manchester Utd.19:55 Bașakșehir - Monchengladbach19:55 Beșiktaș - Wolverhampton 19:55 Braga - Slovan Bratislava 19:55 Ferencvaros - Ludogoreț 19:55 Feyenoord - FC Porto19:55 Oleksandria - Gen 19:55 St. Etienne - Wolfsburg19:55 TSKA Moscova -Espanyol19:55 Wolfsberger…

- Meciul de joi cu Rennes, de la Roma, este o finala pentru Lazio, a estimat antrenorul Simone Inzaghi, a carui echipa a fost invinsa de CFR Cluj (1-2) in prima etapa a fazei grupelor Europa League, scrie TuttoMercatoWeb. "Maine (joi - n. r.) este pentru noi o finala si de obicei jucam bine finalele.…

- Lazio a venit din nou in Romania, de aceasta data pentru meciul de debut in grupele Europa League contra CFR-ului. Primii suporteri au ajuns la Cluj și s-au declarat impresionați. CFR Cluj - Lazio se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- Simone Inzaghi (43 de ani), antrenorul lui Lazio, a vorbit in cadrul conferinței de presa de dinaintea duelului cu CFR Cluj din grupele Europa League. CFR Cluj - Lazio e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Ștefan Radu, Luis Alberto…

- CFR Cluj și Lazio se infrunta joi, de la 19:55, in grupele Europa League. Ștefan Radu (32 de ani), Luis Alberto (26 de ani) și Ciro Immobile (29 de ani) nu au facut deplasarea in Gruia. CFR Cluj - Lazio e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…