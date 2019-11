Fotbal: România - Suedia, un meci decisiv pentru calificarea la EURO 2020 Nationala de fotbal a Romaniei va intalni echipa Suediei, vineri seara (ora 21:45), pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor, intr-un meci capital pentru calificarea la EURO 2020.



Tricolorii au doar varianta victoriei, dar nu la orice scor, dupa ce in tur scandinavii au castigat cu 2-1. Romania poate sa invinga cu 1-0 sau la mai mult de un gol si apoi sa obtina si un punct in Spania, luni, pentru a nu mai depinde de alti factori.



Romania a primit o noua sansa la calificare joi seara, cand Cehia a invins Kosovo cu 2-1 si s-a calificat la EURO 2020,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA SUEDIA. FRF a reacționat printr-o scrisoare deschisa postata pe pagina oficiala de Facebook a echipei nationale, dupa ce membrii staff-ului echipei naționale de fotbal a Suediei au pus accent pe faptul ca romanii au avut la unele partide un comportament rasist vizavi de oaspeți și au cerut…

- Conducerea Federației Romane de Fotbal simte ca selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a atras critici și presiune prin comportamentul lui agresiv din media. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca selectionerul Cosmin Contra are sub comanda, incepand de luni seara, lotul complet pentru ultimele doua confruntari din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, cu Suedia (15 noiembrie, ora 21.45, Arena Nationala din Bucuresti) si cu Spania (18 noiembrie, ora 21.45,…

- Paralela dintre cele doua loturi ale Romaniei și Suediei nu ne este deloc favorabila, ținand cont de etapele de campionat disputate week-end-ul trecut. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele meciuri…

- ROMANIA SUEDIA. Potrivit FRF, alti "tricolori" au votat in strainatate, iar altii prin corespondenta sau in orasele din tara unde joaca astazi. ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunt de ultima ora: ROMANIA - SUEDIA SOLD OUT! ROMANIA SUEDIA. In preliminariile Campionatului European din 2020,…

- Echipa nationala de Fotbal a Romaniei a incheiat la egaliate meciul cu Norvegia, disputat marți, pe Arena Naționala, scor 1-1, din grupa F de calificare la EURO 2020. Tricolorii au fost egalati in minutul 90+2, ratand sansa de a urca pe locul secund in grupa.Intr-un alt meci al grupei din…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Spaniei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au fost dominati categoric in prima repriza, iar Spania putea castiga la un scor categoric, dar pe portarul…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Spaniei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)