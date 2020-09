Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin a plecat de la Ajax, dupa un singur sezon, in care a jucat 17 meciuri oficiale. Internationalul roman a fost imprumutat pentru urmatorul sezon la Cagliari, dar italienii urmeaza sa achite clauza de transfer definitiv in vara anului 2021.

- Cagliari a publicat, pe Twitter, prima fotografie in care Razvan Marin apare cu insemnele clubului, alaturi de un mesaj de bun venit. La ieșirea din sediul clubului Cagliari, Razvan Marin și-a motivat alegerea de a pleca de la Ajax in Serie A, susținand ca acesta este cel mai bun pas pe care l-a…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al lui Ajax Amsterdam, este aproape de un transfer in Serie A, la Cagliari, anunta luni presa din Olanda si Italia.Mijlocasul de 24 de ani s-a transferat anul trecut de la Standard Liege la Ajax, unde nu a reusit sa se impuna. Marin, care a jucat doar 808 minute…

- Internationalul roman Razvan Marin a fost criticat dur dupa un meci amical al celor de la Ajax de fostul mare jucator olandez Rafael Van der Vaar, care a a spus despre Marin ca „este foarte slab". Nici Ronald Koeman nu a scapat de criticile lui Van der Vaart pentru ca a plecat de la nationala Olandei,…

