Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul francez Kylian Mbappe nu s-a putut antrena in ultimele doua zile, dupa ce a acuzat o stare febrila si dureri puternice in gat, fiind incert pentru meciul pe care Paris Saint-Germain urmeaza sa-l dispute pe teren propriu, miercuri seara, impotriva formatiei Borussia Dortmund, in mansa…

- Borussia Dortmund s-a apropiat la un singur punct de liderul Bayern Munchen dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Borussia Moenchengladbach, intr-o partida din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Germaniei, disputata sambata. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in finala Cupei Frantei la fotbal, gratie unei triple a startului sau Kylian Mbappe, dupa ce a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 5-1, formatia Olympique Lyon, miercuri seara, in semifinalele competitiei. Mbappe a punctat in minutele…

- Starul brazilian Neymar, care a ratat ultimele patru meciuri disputate de Paris Saint-Germain, din cauza unei leziuni costale, inainte de a fi utilizat in duelul cu Borussia Dortmund (1-2), disputat marti seara in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, s-a declarat nemultumit…

- Atacantul brazilian Neymar, autorul golului echipei Paris Saint-Germain în meciul cu Borussia Dortmund, si-a manifestat nemultumirea fata de felul în care medicii si oficialii parizieni au gestionat accidentarea sa, scrie News.ro."Este greu sa stai patru meciuri fara sa joci.…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Borussia s-a impus prin ''dubla'' tanarului atacant norvegian Erling Braut Haaland (69, 77),…

- Atacantul brazilian Neymar, care a ratat ultimele patru meciuri ale echipei Paris Saint-Germain din cauza unei accidentari la coaste, face parte din grupul de jucatori retinuti pentru meciul de marti cu formatia germana Borussia Dortmund, din cadrul primei manse a optimilor de finala ale Ligii Campionilor…

- Paris Saint-Germain, fara vedetele Neymar si Kylian Mbappe, s-a calificat greu in optimile de finala ale Cupei Frantei, duminica, dupa o victorie la limita (1-0) pe terenul formatiei de liga secunda Lorient. PSG, care a jucat ultimele cinci finale ale competitiei, pierzand una singura,…