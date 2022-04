Fotbal: PSG, campioană a Franţei pentru a zecea oară în istoria sa Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a devenit campioana a Frantei pentru a zecea oara in istoria sa, dupa ce a remizat sambata pe teren propriu cu Lens, scor 1-1, intr-un meci din etapa a 34-a, informeaza AFP. PSG a deschis scorul prin vedeta Lionel Messi in minutul 68. Corentin Jean a egalat in minutul 88. Lens a jucat in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Kevin Danso in minutul 57. PSG a egalat recordul de titluri castigate in Ligue 1 de Saint-Etienne. Campioana din sezonul trecut din Ligue 1 a fost Lille. La finalul intalnirii de pe Parc des Princes, jucatorii lui PSG nu au mers sa-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

