PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat, joi seara, in play-off-ul Europa Conference League la fotbal, dupa ce a dispus cu 2-0 de echipa irlandeza Bohemians Dublin, in mansa secunda a turului al treilea preliminar. In prima mansa, Bohemians s-a impus neasteptat, cu 2-1. Anderlecht s-a calificat si ea, fara emotii, dupa 3-0 si 2-1 cu echipa albaneza Laci, care a eliminat-o pe Universitatea Craiova in faza anterioara. Spartak Trnava, care a scos-o din competitie pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a fost eliminata de Maccabi Tel Aviv, care s-a impus cu 1-0, dupa 0-0 in…