- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut, marti. sa se respecte un armistitiu de o luna in Ucraina, atunci cand va avea loc Cupa Mondiala, asigurand ca sportul ar putea juca un rol unificator, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Șeful FIFA a transmis o pledoarie marți pentru o incetare a focului in razboiul din Ucraina pe timpul Cupei Mondiale, cerand tuturor parților sa foloseasca turneul ca un „declanșator pozitiv” pentru a lucra catre o rezolvare, transmite Reuters.

- Nicolae Ciuca a declarat ca il așteapta pe Vasile Dincu sa se intoarca in țara ca sa aiba o discuție personala cu acesta despre declarațiile privind negocierile de pace in Ucraina. „Trebuie sa avem o discutie cat se poate de deschisa fata de opinia dumnealui, care nu este a Guvernului si va trebui sa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reiterat joi apelurile pentru incetarea razboiului din Ucraina, in timp ce vorbea la o conferința in Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul ungar Viktor Orban considera ca Statele Unite și Rusia ar trebui sa negocieze o incetare a focului in Ucraina. Și aici singura speranța este pentru fostul președinte american Donald Trump, care și-a pierdut postul in urma cu doi ani, transmite RBC-Ucraina cu referire la interviul lui Orban…

- Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP. ‘Ministerul rus al Apararii,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat, luni, la deschiderea universitaților de vara Medef, patronilor francezi, invitandu-i sa participe la reconstrucția Ucrainei, transmite HuffPost. Dupa șase luni de la inceperea razboiului din Ucraina, președintele Zelenski a vorbit prin videoconferința…