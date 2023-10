Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei a treia din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, echipele clubului AFCS Progresul Calarași Gara au obținut doua egaluri și o victorie. Primii care au jucat ai fost fotbaliștii grupei U11, aceștia au intalnit in deplasare formația Academia de Fotbal Florești. La finalul intalnirii…

- Echipele de la clubul Sticla Arieșul Turda vor evolua in cinci partide in aceasta saptamana. Programul partidelor: Marți, ora 16:30, Sticla Arieșul Turda – Sporting Cluj (U-10) Miercuri, ora 16:30, Sticla Arieșul Turda – CFR Cluj (U-13) Miercuri, ora 17:00, AS Școala Frata – Sticla Arieșul Turda (U-15)…

- In meciurile etapei a treia din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, echipele Under 17 și 11 de la AFCS Progresul Calarași Gara vor juca in deplasare, in timp ce formația Under 9 de la același club va evolua in fața propriilor suporteri. Programul partidelor din weekend al echipelor de la AFC…

- Echipele U9, U11 și U17 de la AFCS Progresul Calarași Gara vor evolua in etapa a doua din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, dupa urmatorul program: Vineri, 22 septembrie 2023, ora 18.00 – Teren Liceul Energetic Cluj-Napoca ⚽️ Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca – AFCS Progresul Calarași…

- Dupa ce saptamana trecuta au debutat in ediția de campionat 2023-2024, formațiile U19, U15, U13, U11 și U10 de la Fotbal Club Campia Turzii, se pregatesc intens pentru partidele din etapa a II-a, care se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani. Programul meciurilor din etapa a II-a a, echipelor…

- Cele trei echipe inscrise de clubul Progresul Calarași Gara la categoriile U17, U11 și U9 au jucat in weekend in prima etapa a Campionatului de Fotbal Juniori Cluj. La categoria U17, echipa din Calarași Gara a pierdut cu scorul de 0-1 in deplasare cu Juniorul Cluj, intr-un meci foarte disputat si in…

- Cele trei echipe de juniori de la AFCS Progresul Calarași Gara, respectiv U17, U11 și U9, incep in weekend-ul ce urmeaza aventura in ediția 2023-2024 din campionatele de copii și juniori organizate de AJF Cluj. In prima etapa, echipa U17 de la Progresul va juca sambata 16 septembrie de la orele 11.00,…

- Clubul AFCS Progresul Calarași Gara a inscris pe langa echipele U11 și U17 și echipa U9, care va face parte la aceasta categorie din grupa D. Adversarele echipei din Calarași Gara, in ediția 2023-2024, vor fi echipele cluburilor Sporting Cluj-Napoca, A.C.S. Pe Urmele Campionilor Cluj-Napoca, Academia…