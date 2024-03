Stiri pe aceeasi tema

- Echipele U9 și U11 de la Progresul Calarași Gara vor juca la finalul acestei saptamani primele meciuri oficiale din anul 2024, in cadrul Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj, dupa urmatorul program: Sambata, 2 martie 2024 – ora 09.50, teren Baza Sportiva Transilvania Cluj-Napoca CS Sporting…

- Dupa pauza competiționala dintre turul și returul Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj, in aceasta saptamana echipele de juniori de la Fotbal Club Campia Turzii vor avea primele meciuri oficiale din 2024. Programul meciurilor pe care le vor juca echipele de la FC Campia Turzii este urmatorul:…

- Dupa ce in weekend-ul trecut, echipa U19 de la Fotbal Club Campia Turzii a pierdut in partida de verificare disputata in deplasare, scor 1-5, cu formația de seniori de la Unirea Tritenii de Jos (Liga 5, zona Campia Turzii), acum echipa antrenata de Aurel Mațiu va juca un nou meci amical in deplasare,…

- Echipele de juniori de la AFCS Progresul Calarași Gara au disputat doua partide amicale la sfarșitul saptamanii trecute. In prima dintre acestea, grupa U11 a pierdut cu scorul de 0-3 meciul jucat pe terenul sintetic din Calarași, cu echipa de la aceași categorie de varsta de la clubul Mureșul Luduș.…

- Trei partide amicale sunt programate pentru echipele de juniori U9, U11 și U17 de la AFCS Progresul Calarași Gara, la sfarșitul acestei saptamani, doua dintre acestea disputandu-se pe terenul Bazei Sportive din Calarași și una la Cluj-Napoca. Iata care sunt meciurile de pregatire pe care le vor juca…

- Pe terenul sintetic din comuna Calarași, ieri s-au disputat doua meciuri amicale intre grupele U9 și U11 de la cluburile Progresul Calarași Gara și Soda Ocna Mureș. In primul dintre acestea, echipa U9 de la Progresul Calarași Gara s-a impus cu scorul de 8-4, dupa care in meciul dintre echipele de la…

- Echipele de juniori U17, U11 și U9 de la AFCS Progresul Calarași Gara, care activeaza in Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, au incheiat anul 2023 cu rezultate foarte bune obținute in prima parte a campionatului din sezonul 2023-2024. Cel mai bun parcurs de pana acum, l-au avut juniorii Under…

- Cele trei echipe de seniori ale clubului SCM Timisoara evolueaza in deplasare la acest final de saptamana. Toate vor fi implicate in meciuri de Liga Naționala, pentru rugbiști și handbaliști urmand sa fie ultimul joc din 2023. Primii intra pe teren rugbiștii, care disputa finala mica a Ligii Naționale,…