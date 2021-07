Stiri pe aceeasi tema

- Meciul amical dintre echipa de fotbal FC U Craiova 1948 si formatia sarba FK Radnicki Nis, desfasurat in Slovenia, a fost suspendat de arbitru in minutul 55, la scorul de 0-0, din cauza unor incidente, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. Antrenorul Adrian Mutu a inceput partida…

- FC U Craiova 1948 pregatește un nou tranfer pentru Liga 1. Oltenii vor sa aduca pe Oblemenco un internațional belgian cu prezențe in tricoul lui Galatasaray și Lazio. Luis Pedro Cavanda (30 de ani, fundaș dreapta) este jucatorul care poate ajunge sub comanda lui Adrian Mutu la Craiova. Acesta a jucat…

- FCU Craiova nu a reusit victoria nici in cel de-al treilea test pe care l-a sustinut in cadrul stagiului de pregatire din Slovenia. Dupa 1-2 cu Hajduk Split si 1-1 cu NK Bravo, echipa antrenata de Adrian Mutu a inregistrat, astazi, 0-0 cu NK Cejle, ocupanta locului 7 in campionatul sloven. “Briliantul”…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate cu formatia slovena NK Bravo Ljubljana, 1-1 (1-1), marti, intr-un joc de verificare sustinut in stagiul de pregatire din Slovenia. Echipa antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul prin belgianul William Baeten (10), dar a fost egalata la scurt…

- FCU Craiova ii intalnește pe slovenii de la NK Bravo, locul 5 in prima liga sezonul trecut, intr-un meci amical. Partida a inceput la ora 19:05 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. In primul meci amical al stagiului din Slovenia, FCU Craiova a fost invinsa de Hajduk Split, scor 1-1. …

- FCU Craiova a pierdut, scor 1-2, partida de verificare susținuta sambata, in Slovenia, in fața formației croate Hajduk Split. Acesta a fost primul test din cadrul stagiului de pregatire de la Zrece. Oltenii au deschis scorul prin Alex Raicea (’58).Golurile invingatorilor au fost marcate de Marko Livaja…

- Valentin Mihaila a marcat un gol, însa Parma a pierdut, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, în fața echipei Crotone, în duelul ultimelor clasate din Serie A.În minutul 54, Mihaila a înscris golul de 3-3 cu un șut la colțul scurt. Pentru Parma au mai…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul echipei Genclerbirligi Ankara, invinsa cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, de concitadina MKE Ankaragucu, in etapa a 34-a a campionatului de fotbal al Turciei. Sursa foto: Genclerbirligi Spor Kulubu /Facebook Emre Gural (66) si Arda Kizildag (70,…