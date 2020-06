Fotbal: Markus Kattner, fost secretar general adjunct al FIFA, suspendat 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici iși pregatește candidatura la șefia partidului, fiind susținut de o parte din vechea garda a partidului in mandatul lui Liviu Dragnea. Principalul candidat pentru funcția de președinte este actualul lider interimar, Marcel Ciolacu, secondat de Paul Stanescu (secretar…

- Comisarul șef Viorel Ștefu, fost comandant al Poliției buzoiene, s-a inscris in PNL, la cateva luni dupa ce și-a dat demisia din PRO Romania. Proaspat membru al formațiunii liberale, Viorel Ștefu a primit deja o funcție importanta in organizația județeana a PNL, cea de secretar general. „Am avut oferte…

- „Efortul de raționalizare și de alocare in funcție de prioritați a prezenței militare americane la nivel global este un lucru obiectiv. La fel de obiectiva este și realitatea din zona Marii Negre, unde militarizarea Crimeei și distribuția de noi echipamente militare din partea Federației Ruse creeaza…

- Adrian Ionel a fost suspendat din funcția de director al Unifarm, anunța Ministerul Sanatații. Decizia a fost luata de membrii Consiliului de Administrație al Unifarm. Contractul de director al lui Adrian Ionel a fost suspendat incepand cu data de 23 iunie 2020, „dar nu mai tarziu de data de 14 iulie…

- Jerome Valcke, fostul secretar general al FIFA, a primit un cadou Cartier de la Nasser al-Khelaifi, președintele lui PSG. Opt ani a fost Jerome Valcke secretar general FIFA. Acuzat de corupție, francezul, considerat unul dintre oficialii importanți care au intarit controversata legatura a forului mondial…

- Inspectorul general adjunct al Departamentului american al Apararii, Glenn Fine, a demisionat marti, la putin peste o luna dupa ce presedintele Donald Trump il inlaturase din functia de inspector general interimar al Pentagonului, transmite Reuters.In momentul demiterii sale, Glenn Fine se…

- Costel Barbu, secretar general adjunct al Guvernului Romaniei, apel la romani: “Știu ca vom trece cu bine acest test al maturitații, al unitații, al responsabilitații. Trebuie sa acționam impreuna pentru viitorul nostru” in Politic / on 07/05/2020 at 12:27 / Criza din sanatate și cea economica, determinate…

- Epidemia de coronavirus care afecteaza intreaga planeta este un eveniment epocal, care se intampla o data la multe generatii, iar procesul de invatare a lectiilor acestei pandemii se afla in plina derulare, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, luni, intr-un interviu pentru…