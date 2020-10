Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Voluntari a anuntat, vineri, pe pagina de Facebook a clubului, ca jucatorul Adrian Popa va evolua in sezonul 2020/2021 pentru gruparea ilfoveana. Adi Popa este o extrema dreapta in varsta de 32 de ani, care a mai evoluat pana acum in cariera sa la Concordia Chiajna,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, invingatoare cu scorul de 2-0 in fata formatiei Beroe Stara Zagora, sambata, pe teren propriu. Meciul a contat pentru etapa a saptea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a deschis scorul in min. 18, celalalt gol fiind…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei la fotbal, joi, intr-un meci amical cu formatia de liga secunda Sozopol, castigat cu scorul de 4-0 (3-0) la Razgrad. Keseru, care nu a fost convocat la nationala Romaniei pentru partidele cu Irlanda de…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, invingatoare cu scorul de 2-0 (0-0), sambata, pe terenul formatiei Etar Veliko Tarnovo, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a fost introdus pe gazon in min. 57 si a deschis scorul in min.…

- Fundasul roman Cosmin Moti a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Slavia Sofia cu scorul de 3-0, vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei. Cicinho (44), Mavis Tchibota (73) si Cosmin Moti (79 - penalty) au marcat golurile campionilor.…

- Internationalul roman Claudiu Keseru, atacantul echipei de fotbal Ludogoret Razgrad, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat joi campioana en titre a Bulgariei, intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial. In urma testelor la care a fost supus lotul lui Ludogoret, doi…

