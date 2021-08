Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va infrunta echipa Young Boys Berna in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce campioana Elvetiei a trecut de Slovan Bratislava. Young Boys a castigat cu 3-2 la Berna, miercuri seara, in mansa secunda, dupa 0-0 in Slovacia. Jordan Siebatcheu (10 - penalty), Ulisses…

- Selectionata Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa ce a terminat la egalitate cu Noua Zeelanda, 0-0, miercuri, la Sapporo, in ultimul sau meci din Grupa B. Meciul a fost transmis de TVR 1.

- PSV Eindhoven a surclasat-o pe Galatasaray Istanbul cu scorul de 5-1, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Israelianul Eran Zahavi a reusit un hat-trick, iar fostul international german Mario Goetze a contribuit…

- CFR Cluj joaca de la ora 19:00 in deplasare, in Gibraltar, cu Lincoln Red Imps, in prima manșa din turul 2 preliminar UCL. Meciul e live pe GSP.ro. Deși luni televiziunile din Romania au incercat sa gaseasca o varianta pentru a putea transmite partida dintre Lincoln și CFR, pana la aceasta ora nu s-a…

- CFR Cluj o va infrunta pe castigatoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) si Young Boys Berna (Elvetia), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon, daca va trece de Lincoln Red Imps (Gibraltar). Campioana Romaniei va juca marti…

- Cu mari emotii, CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Echipa ardeleana a fost invinsa, scor 1-2 (0-0, 0-2), dupa prelungiri, de Borac Banja Luka, intr-un meci disputat pe „Gradski Stadion” din Banja Luka, in mansa secunda a primului tur preliminar. Dupa…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca daca ar avea de ales, ar prefera sa se califice in turul doi preliminar al Ligii Campionilor si sa piarda Supercupa Romaniei, programata, sambata, impotriva formatiei Universitatea Craiova.…

- Campionatul European de Fotbal, amanat din cauza pandemiei, se deschide diseara chiar in Italia, prima țara europeana care a resimțit efectul de tip tsunami al infecției. Meciul inaugural Italia-Turcia se joaca pe Stadio Olimpico din Roma, pe care autoritațile sanitare il deschid pana la un sfert din…