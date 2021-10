Stiri pe aceeasi tema

- Aerostar s-a impus cu 5-0 la Chișcani, in timp ce FC Dinamo Bacau a surclasat-o cu 4-0 pe CS Faurei. Partida CSM Pașcani- CSM Bacau a fost reprogramata, oaspeții avand mai multe cazuri de COVID-19 in lot Se anunța o etapa ușoara pentru divizionarele C bacauane, iar terenul a confirmat calculele hartiei.…

- „Aviatorii” au invins cu 1-0 pe Sporting Liești, in timp ce trupa lui Andrei Intuneric a obținut primele puncte, caștigand cu 2-0 derby-ul suferinței de la Chișcani. Doar CSM Bacau nu a caștigat in aceasta runda, remizand acasa, 1-1, cu Sporting Juniorul Vaslui Etapa a șaptea din Liga a III-a a fost…

- Runda a cincea a campionatului județean a consemnat weekend-ul trecut 67 de goluri marcate, dintre care nu mai puțin de 42 in Seria 1, unde s-a inregistrat o medie impresionanta de șapte reușite per partida. Recordul il deține Gauss Bacau – Flacara Roșie Sascut, scor 8-6, in care atacantul gazdelor,…

- Scor identic inregistrat de toate cele trei divizionare C bacauane in runda a cincea. Numai ca, in timp ce „aviatorii” au caștigat meciul de acasa cu gruparea buzoiana, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut la Botoșani, respectiv Liești Prefixul fotbalistic de weekend al Bacaului a fost 2-1. Daca…

- Etapa a treia va fi deschisa vineri, de la ora 17.00, de confruntarea de pe „Aerostar”. Tot vineri și tot in Seria a II-a, FC Dinamo Bacau se deplaseaza la Ramnicu-Sarat. Sambata, e randul CSM-ului din Bacau sa o ia din loc: joaca la Suceava, in Seria I Nu o spune neaparat clasamentul, ci pretențiile,…

- Campionatul județean a inceput cu 24 de echipe la start și cu doua meciuri amanate, cate unul pentru fiecare serie. In Seria de Bacau, nou inființata Unirea a trecut cu 4-0 de FC Dinamo Bacau 2, in timp ce in Seria Valea Trotușului, moineștenii au realizat scorul rundei: 10-0 contra Viitorului Caiuți…

- *CSM Bacau va evolua in Seria 1 iar Aerostar și Dinamo Bacau se vor duela in Seria 2 * In prima etapa Aerostar primește vizita celor de la Viitorul Ianca, Dinamo Bacau joaca in deplasare la Metalul Buzau iar CSM va susține primul meci la Falticeni, impotriva celor de la Șomuz Federația Romana de Fotbal…

- Nou promovata antrenata de Andrei Intuneric va juca partidele de pe teren propriu din eșalonul al treilea la Saucești Promovata in premiera in eșalonul al treilea, FC Dinamo Bacau se pregatește sa faca fața rigorilor campionatului ce va debuta la finalul acestei luni. Gruparea condusa de Remus Pozinarea…