- Dupa un inceput de sezon cu un joc bun, dar cu un singur punct acumulat, Sanatatea SP Cluj merge langa Oradea, pentru duelul cu Lotus Baile Felix. „Virușii” au inceput cu un egal campionat, 2-2 la Olimpia MCMXXI Satu Mare, apoi au pierdut pe teren propriu, in fața celor de la CSM Olimpia Satu Mare [...]…

- Vineri și sambata sunt programate partidele etapei cu numarul II din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Primul meci se va juca vineri seara (18:00), cand Speranța Jucu va primi vizita celor de la Unirea Iclod. Ambele echipe au pierdut la scor in prima etapa. Sambata dimineața (11:00), Sticla…

- In acest week-end va debuta noul sezon al ligii a patra, un sezon la capatul caruia, cel puțin patru echipe ar dori sa participe la baraj: Sticla Arieșul Turda, Arieșul Mihai Viteazu, Victoria Viișoara și Vulturul Mintiu Gherlii. Prima etapa programeaza și primul mare derby al campionatului. Campioana…

- Cu cinci echipe din zona noastra, mai multe ca oricand, liga a patra a județul Cluj este gata de start. AJF Cluj a stabilit ca primele partide ale noului sezon sa se joace in week-end-ul viitor (2-3 septembrie). Cele cinci echipe din zona noastra sunt: Sticla Arieșul Turda, Unirea Tritenii de Jos, Arieșul…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra echipei de tineret a celor de la Viitorul Cluj, in ce-a de-a patra partida amicala din aceasta vara. Turdenii au o victorie (cu Universitatea Cluj U-21), un rezultat de egalitate (cu Viitorul Vama Seaca) și o infrangere (cu Sanatatea…

- Sticla Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 0-5, in fața celor de la Sanatatea Cluj, in primul amical din aceasta vara. Cu doar patru dintre cei opt jucatori noi (Jișa, Buglea, Busuioc și Cimpoeșu) pe teren, turdenii au „suferit” mult, fiind dominați de „virușii verzi”. A fost 2-0 la pauza, Muntean…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:30, contra celor de la Sanatatea Cluj. Turdenii sunt la primul meci amical din aceasta vara, in timp ce Sanatatea a jucat ieri, reușind sa se impuna pe terenul celor Progresul Nasaud (4-0). Ramane de vazut daca vor juca și cei care au venit in…

- Arieșul Mihai Viteazu a pierdut astazi, scor 1-2, pe terenul celor de la Crișul Santandrei, in manșa tur a barajului de promovare in liga a treia. Ambele echipe au fost puțin tematoare la inceput, insa prima ocazie a jocului a venit in minutul 5, cand șutul lui Szabo a trecut peste poarta. Arieșul a…