Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia (45 ani) a antrenat timp de doua sezoane Universitatea Craiova, cu care a castigat Cupa Romaniei in 2018. El a condus nationala de tineret a Italiei intre 2012 si 2013, cu care a jucat finala Euro U21 din 2013, inainte de a trece apoi pe la Spezia, Baro si Ascoli. Malta a ocupat…

- ​Devis Mangia, fostul antrenor al echipei CSU Craiova, a devenit, luni, selecționer al naționalei Maltei. El a semnat un contract valabil pâna la finalul anului 2023, potrivit Mediafax."Sunt foarte fericit ca am ajuns la aceasta înțelegere cu Federația din Malta. Proiectul care…

- Devis Mangia, fostul antrenor al echipei Universitatea Craiova, a devenit, luni, selecționer al naționalei Maltei. El a semnat un contract valabil pana la finalul anului 2023, anunța MEDIAFAX."Sunt foarte fericit ca am ajuns la aceasta ințelegere cu Federația din Malta. Proiectul care mi s-a…

- Devis Mangia, fostul antrenor al Universitatii Craiova, este noul selectioner al echipei nationale a Maltei. Anuntul a fost facut astazi pe site-ul Federatiei Malteze de Fotbal. Tehnicianul italian de 45 de ani a semnat un contract valabil pana pe 31 decembrie 2023. „Sunt foarte bucuros ca am ajuns…

- Italianul Devis Mangia (45 de ani) a fost numit in funcția de selecționer al Maltei. Ultima data pe banca celor de la CS Universitatea Craiova, Devis Mangia a semnat un contract valabil pana la finalul anului 2023 cu Federația de Fotbal din Malta. „Sunt foarte fericit ca am ajuns la un acord cu Federația…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Mirel Radoi are stofa de selectioner al echipei nationale. ''Radoi are stofa de selectioner. Stim cu totii ca nu are experienta pe care ar trebui sa o aiba un antrenor pentru…

- Sapte echipe de prima liga, FC Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, Dinamo, Politehnica Iasi, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Universitatea Craiova, si formatia de liga secunda Petrolul Ploiesti s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Sferturile de finala vor…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasate.Clasamentul actual este urmatorul: 1. Spania 20p,…