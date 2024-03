FOTBAL Istvan Kovacs, delegat la un nou meci important din Europa

Stiri pe aceeasi tema

Arbitrii romani Istvan Kovacs și Radu Petrescu au fost delegați de UEFA la doua meciuri din returul optimilor de finala din Europa League și Conference League, care vor avea loc joi, 14 martie. Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) și Marseille (Franța), returul optimilor de finala…

Miercuri seara, la Cinema City AFI din Cotroceni a fost proiectat pentru prima data, in mod oficial, filmul "Hai, Romania - Povestea Generatiei de Aur".

Istvan Kovacs a fost delegat la unul dintre cele mai "tari" meciuri din optimile de finala ale Champions League.

Pe parcursul zilei de joi 15 februarie, se vor disputa o mulțime de meciuri in a doua și a treia competiție europeana intecrluburi.

Arbitrul roman Radu Petrescu a fost delegat de UEFA la partida Feyenoord – Roma, din play-off-ul eliminatoriu al Europa League. Radu Petrescu va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu, de al patrulea oficial Marcel Birsan, in timp ce in camera VAR se vor afla Catalin Popa și Ovidiu…

- Anul 2023 a fost unul foarte bun pentru Istvan Kovacs, pe plan european. Careianul a arbitrat multe meciuri internaționale tari din Conference League, Europa League, Liga Campionilor, Liga Națiunilor, preliminarii pentru Euro 2024 și nu numai.