- AC Milan a anuntat, sambata, ca l-a achizitionat pe fundasul Alessandro Florenzi sub forma de imprumut de la AS Roma, cu optiune de transfer permanent, potrivit news.ro. Florenzi a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2022 si va purta numarul 25. In varsta de 30 de ani, a mai…

- Fundasul dreapta Alessandro Florenzi, campion european cu echipa Italiei la EURO 2020, si-a anuntat plecarea de la formatia Paris Saint-Germain, joi, pe retelele de socializare, informeaza AFP. "Este momentul sa ne luam ramas bun", a scris jucatorul, care a fost imprumutat de AS Roma. "A fost un mare…

- Gianluigi Donnarumma, portarul selectionatei Italiei, desemnat cel mai bun jucator de la EURO 2020, care este asteptat miercuri in capitala Frantei, pentru semnarea contractului cu noua sa formatie, Paris Saint-Germain, la trei zile dupa ce a cucerit titlul continental cu Squadra Azzurra, a adresat…

- Gianluigi Donnarumma, portarul selectionatei Italiei, a fost ales cel mai bun jucator al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, la finalul caruia Squadra Azzurra a cucerit titlul continental pentru a doua oara in istoria sa, duminica seara, pe stadionul Wembley din Londra, in fata reprezentativei…

- Fundasul lateral stanga italian Leonardo Spinazzola, victima unei rupturi a tendonului lui Ahile in meciul castigat de "Squadra Azzurra" cu 2-1, cu Belgia, vineri seara, in sferturile de finala ale EURO 2020 la fotbal, a fost operat luni, urmand sa inceapa lunga recuperare in vederea revenirii pe gazon,…

- Internationalul turc al echipei AS Roma, Cengiz Under, in varsta de 23 de ani, a fost imprumutat pentru un an, cu o optiune de cumparare, la formatia franceza de fotbal Olympique Marseille, au anuntat, duminica, cele doua cluburi, citate de AFP. Acest imprumut, valabil pana pe 30 iunie…

- Fundasul dreapta italian Alessandro Florenzi a suferit o contractura musculara si ar putea rata al doilea meci al "azzurrilor" la EURO 2020, impotriva Elvetiei, programat miercuri, anunta mass-media italiana, citata de AFP. Florenzi, jucatorul echipei Paris Saint-Germain, a fost inlocuit la…