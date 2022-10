Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (0-3), de Benfica Lisabona, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru mansa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal. Toate golurile au fost marcate in prima repriza, autori Nicolas Otamendi…

- Sezonul 2022/2023 a inceput oficial in Ucraina, luni, cand s-au disputat meciuri din campionatul under 19, la Sceaslivo, Hrebinki si Kiev, informeaza federatia ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, va avea o misiune extrem de dificila in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, unde o va avea drept adversara pe Benfica Lisabona. Dinamo Kiev si Benfica au fost adversare si in grupele editiei trecute ale Ligii Campionilor, partida din Ucraina…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar.Formatia ucraineana, care in prima mansa se impusese cu 1-0, a…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat cu emotii in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Fenerbahce a aflat ce sancțiune a dictat UEFA dupa ce fanii au scandat numele lui Vladimir Putin in timpul meciului cu Dinamo Kiev, 1-2, de pe 27 iulie, din turul 2 al preliminariilor Ligii Campionilor. In timpul meciului, pe arena din Istanbul au avut loc scene revoltatoare. Fanii turci, și nu doar…

- Suporterii echipei de fotbal Fenerbahce au scandat numele lui Vladimir Putin miercuri seara, la Istanbul, in timpul meciului cu Dinamo Kiev din a doua runda de calificari pentru Liga Campionilor, potrivit BBC Turcia. Echipa turca a fost invinsa, dupa prelungiri, cu scorul de 2-1 și astfel eliminata…

- In timpul meciului Fenerbahce - Dinamo Kiev, scor 1-2, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, fanii turci au scandat numele lui Vladimir Putin, președintele Rusiei și cel care a ordonat invazia asupra Ucrainei. Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, a eliminat-o pe Fenerbahce in turul…