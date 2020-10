Stiri pe aceeasi tema

- Romania este tara europeana care a inregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate duminica de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).TOPUL la rata deceselor provocate de COVID-19 la…

- Prima jumatate din 2020 a fost una record pentru mașinile 100% electrice, atât în întreaga Uniune Europeana, cât și în România, chiar daca piața de la noi este înca minuscula. Austria, Polonia și Cehia sunt cele mai mari piețe din regiune pentru mașinile electrice,…

- In trimestrul doi din 2020, PIB-ul a inregistrat un declin de 12,1% in zona euro si de 11,7% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In primul trimestru din 2020, PIB-ul a inregistrat un declin de 3,6% in zona euro…

- Federatia Spaniola de Fotbal a anuntat, luni, ca nationala Spaniei va disputa in octombrie primul meci amical din 2020, in compania selectionatei Portugaliei, potrivit news.ro.Citește și: Șefii Grupului Naval Sulina, cei datori sa supravegheze ce intra din Marea Neagra, SCAPA 'basma curata' in dosarul…

- Selectionata Spaniei va disputa primul sau meci amical din acest an impotriva reprezentativei Portugaliei, pe 7 octombrie la Lisabona, a anuntat luni Federatia spaniola de fotbal (RFEF), citata de agentia EFE. Aceasta va fi prima dintr-o serie de trei partide pe care La Roja le va disputa…

- Camil Marinescu, dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a fost rapus de coronavirus la varsta de 56 de ani. Anunțul morții a fost facut de fratele acestuia, pe Facebook. „Din pacate dupa o lupta de trei saptamani cu virusul Covid-19 , iubitul meu frate ne-a parasit astazi la ora 6 am”, a scris Ciprian…

- Afacerea care a caștigat in criza. Proprietarul Brico Depot asteapta profit in creștere, ca urmare a cererii masive pentru renovarea locuintelor si a gradinilor, in pandemie Grupul britanic Kingfisher se asteapta ca profitul de baza in primul semestru din 2020 sa fie mai ridicat decat cel inregistrat…