- Portarul danez Kasper Schmeichel si-a prelungit pana in 2023 contractul sau cu clubul englez de fotbal Leicester City, pentru care joaca 2011, au anuntat ''vulpile''. Portarul de 31 de ani, care are aproape 300 de meciuri pentru clubul din Midlands, cu care a castigat un…

- Antrenorul Luciano Spalletti si-a prelungit cu doi ani contractul cu Inter Milano, de care este legat acum pana in 2021, a anuntat marti clubul italian de fotbal. Spalletti, in varsta de 59 de ani, o pregateste din vara anului trecut pe Inter, care a incheiat pe locul 4 ultima editie din…

- Atacantul iranian Reza Ghoochannejhad, care a participat cu selectionata tarii sale la Cupa Mondiala de fotbal editia 2018, va evolua din sezonul viitor la echipa cipriota APOEL Nicosia, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. In varsta de 30 ani, Ghoochannejhad a jucat in ultimii…

- Sergiu Popovici este oficial cel de-al treilea transfer reușit al lui Dinamo in aceasta vara. Fundașul a plecat ieri cu echipa in cantonamentul din Polonia, așa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Fotbalistul s-a alaturat deja lotului, imediat dupa ce a semnat contractul valabil pentru doua sezoane. Popovici…

- Clubul de fotbal AS Roma l-a rasplatit pe antrenorul Eusebio Di Francesco cu un nou contract pe doi ani, dupa un prim sezon de succes pe Stadio Olimpico, a anuntat gruparea italiana, citata de agentia Reuters. In varsta de 48 ani, Di Francsco a condus-o pe AS Roma pana pe locul al treilea editia trecuta…

- Marius Constantin (33 de ani) și-a prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaș pentru inca doi ani. Fundașul central nascut la Brașov a fost om de baza in echipa lui Cristi Pustai in sezonul abia incheiat unde a bifat 27 de meciuri in Liga 1 și a inscris 3 goluri, reușind sa-și salveze echipa de la retrogradare.…

- Florin Gardoș și-a prelungit contractul cu CS U Craiova. Fundașul central de 29 de ani a semnat noul contract cu caștigatoarea Cupei Romaniei. Noua ințelegere este pe doi ani și a parafat-o din postura de jucator liber, dupa ce i i-a expirat, in aceasta vara, contractul cu englezii de la Southampton.…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona a anuntat ca i-a prelungit contractul fundasului francez Samuel Umtiti cu 5 ani, pana in iunie 2023, relateaza AFP. Transferat in 2016 pentru 25 milioane euro de la Lyon, Umtiti, 24 ani, a disputat 83 de meciuri si a marcat doua goluri in tricoul catalanilor. El…