- Politehnica Iași a bifat un nou transfer. Echipa moldoveana l-a achiziționat pe fundașul central Florin Ilie (31 ani), care a evoluat ultima data la Universitatea Cluj-Napoca. Ilie este a șasea achiziție a verii pentru Poli, care i-a mai adus pana acum pe Dumitru Celeadnic (Șerif Tiraspol), Sorin Șerban…

- Unirea Dej – Politehnica Iasi 0-0, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Dej: Railean – D. Maftei, D. Pop ("26 G. Buta), Chira, Git – Catinean – Blaj ("46 V. Bogdan), Matis ("75 Calugar), Cocian, Al. Pop - G. Fulga. Antrenor: Dragos Militaru. Iasi: Ailenei – Martac, Lica, Tincu ("73…

- Astazi, de la ora 19:00, in Copou, Politehnica Iasi – Steaua Bucuresti, in etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal Poli are in aceasta seara prilejul de a inchide definitiv orice scenariu SF care ar mai putea pune in discutie promovarea in prima liga. Daca invinge pe Steaua, echipa ieseana…

- Dinamo Bucuresti – Politehnica Iasi 1-3 (1-1), in etapa a V-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal Dinamo: Oncescu – Moura, Giafer, Bena, Amzar – Larrucea, N. Rosu – Bani ("86 Florescu), V. Borcea ("58 Al. Pop), Ghezali ("86 Al. Irimia) -Tira ("25 I. Rosu). Antrenor: Ovidiu Burca. Poli: Brinza –…