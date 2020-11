Stiri pe aceeasi tema

- Eric Bicfalvi (32 de ani) a fost eroul Romaniei in remiza cu Irlanda de Nord, 1-1, din Liga Națiunilor, marcand golul egalizator in minutul 81. Aflat la prima reușita pentru „tricolori”, mijlocașul a vorbit despre meci și despre calificarea in urna a doua pentru tragerea la sorți pentru preliminariile…

- Romania a remizat dramatic cu Irlanda de Nord, 1-1, in ultimul meci din Liga Națiunilor. „Tricolorii” profita de victoria Serbiei cu Rusia, 5-0, și au urcat in urna a 2-a pentru preliminariile CM 2022. La final, Cornel Dinu, fost selecționer, l-a criticat pe Mirel Radoi pentru modul in care a alcatuit…

- Romania pierde 2 puncte in Liga Națiunilor insa ajunge in grupa B dupa egalul de la Belfast cu Irlanda de Nord. Tricolorii acu fost conduși cu 1-0 insa au egalat prin Eric Bicfalvi. Romania se afla pe locul 21, iar acum ne mai rugam doar ca rușii sa obțina in Serbia un rezultat mai slab decat…

- Romania reușește sa egaleze Irlanda de Nord in meciul din liga Națiunilor și se menține pentru moment in grupa a doua dupa golul lui Eric Bicfalvi. Romania se afla pe locul 21, iar acum ne mai rugam doar ca rușii sa obțina in Serbia un rezultat mai slab decat al nostru in Irlanda de Nord:…

- Eric Bicfalvi, mijlocașul echipei naționale și al rușilor de la FC Ural, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al FRF, cu doua zile inaintea meciului cu Norvegia din Liga Națiunilor. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala”…

- Denis Alibec (29 de ani, atacant) a oferit declarații la finalul jocului Austria - Romania 2-3 din Liga Națiunilor, meci in care atacantul Astrei a deschis scorul. AICI ai toate detaliile despre meciul Austria - Romania! „Suntem foarte bucuroși ca am reușit sa caștigam. Se vede ca avem entuziasm. Așa…

- Rachel Unitt a jucat mai bine de 20 de ani fotbal, avand peste 100 de partide pentru nationala Angliei. Ea a participat la 5 turnee finale si a trecut pe la Fulham, Everton sau Leeds United. La 36 de ani s-a retras din fotbal si a devenit pompier.Rachel Unitt si-a construit o cariera impresionanta…

- UEFA l-a delegat pe arbitrul Francois Letexier, din Franta, pentru debutul tricolorilor in noua editie a Ligii Natiunilor, informeaza FRF, potrivit news.ro.La 4 septembrie, nationala pregatita de Mirel Radoi joaca impotriva Irlandei de Nord pe Arena Nationala. Va fi primul meci al noului selectioner…