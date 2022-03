Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește, vineri seara, pe teren propriu, formația Greciei, intr-un meci amical de pregatire. Partida, gazduita de stadionul "Steaua" din Capitala, este programata de la ora 20 și 15 minute. Cu prilejul acestui joc, Edi Iordanescu va debuta oficial pe banca tehinica…

- Partida amicala dintre reprezentativele de fotbal ale Romaniei si Greciei, programata vineri, 25 martie, de la ora 20.15, pe stadionul „Steaua” din Bucuresti, va fi arbitrata de spaniolul Ricardo de Burgos Bengoechea, asistat la cele doua linii de conaționalii sai Juan Carlos Yuste Jimenez și Iker de…

- Echipa feminina de baschet ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a castigat, cu scorul de 59-53 (10-16, 12-12, 20-16, 17-9), finala Cupa Romaniei, disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, in compania celor de la CS Municipal Satu Mare. Partida, care a adus pentru a saptea oara trofeul in vitrina gruparii…

- O echipa a Farului, alcatuita din juniori U19 și U17, a susținut un joc de verificare in compania echipei de Liga a III-a Gloria Albești. Partida s-a disputat in complexul Academiei Hagi de la Ovidiiu și s-a incheiat cu victoria juniorilor, scor 3-0. Pentru Farul, a evoluat in prima repriza echipa U19…

- Echipa FCV Farul Constanța va intalni, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal, prima din 2022, pe FC U Craiova 1948. Meciul se va disputa luni, 24 ianuarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Prețul biletelor pentru acesta partida: tribuna 1 - 60 de lei, tribuna 2 -…

- Dupa calificarea fantastica in Final Four-ul Cupei Romaniei, SCMU Craiova revine si la meciurile din campionat, iar anul 2022 incepe cu un meci tare. Duminica, de la ora 19.30, baietii lui Michalis Kakiouzis se vor deplasa in sala „Gabriela Szabo“, pentru duelul cu CSO Voluntari, ocupanta locului secund…

- Bogdan Lobonț, 43 de ani, selecționerul Romaniei U20, a vorbit in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre un posibil transfer ratat la AC Milan in 1999. Italienii erau o forța a lumii la acea vreme. Lobonț a luat un titlu cu Rapid, prima sa echipa de prima divizie din Romania, in sezonul 1998-1999. A…