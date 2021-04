Stiri pe aceeasi tema

Federația Italiana de Fotbal i-a redus pedeapsa lui Roberto D'Aversa (45 de ani), iar antrenorul lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) va sta pe banca la partida dintre Parma și Genoa, in runda #28 din Serie A. Roberto D'Aversa a fost eliminat la partida dintre Fiorentina și Parma

Valentin Mihaila a inscris pentru Parma din pasa lui Dennis Man, in meciul castigat acasa cu AS Roma, scor 2-0, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mihaila a deschis scorul in minutul 9, fructificand o centrare de pe dreapta a compatriotului sau. Potrivit statisticianului

Atacantul roman Valentin Mihaila a marcat primul sau gol in Serie A, dar Parma a scapat printre degete victoria in meciul cu Fiorentina, 3-3 in deplasare, duminica, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Italiei. Fiorentina a deschis scorul prin Lucas Martinez Quarta (28), dar Parma a egalat prin

Atacantul roman Dennis Man, transferat recent de la FCSB la Parma, a declarat, joi, la prezentarea sa oficiala, ca idolul sau este Adrian Mutu, care a jucat si el la echipa italiana. "Fiind roman, trebuie sa spun ca Mutu m-a inspirat foarte mult cand eram copil, iar acum toti stim cine e Mutu, toti

Atacantul roman Dennis Man, transferat vineri de la FCSB la Parma, a debutat duminica sub culorile noii sale echipe, invinsa de Napoli cu scorul de 2-0, pe Stadionul ''Diego Armando Maradona'', in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Italiei. Foto: (c) CESARE ABBATE/EPA Man

Atacantul roman Dennis Man s-a transferat, vineri, de la FCSB la echipa italiana de fotbal Parma, cu care a semnat un contract valabil pana la data de 30 iunie 2025, a anuntat clubul din Serie A. Suma platita pentru Man (22 ani), care a efectuat joi vizita medicala, ar fi de 13 milioane de euro, la

- Fundasul roman Vlad Chiriches a marcat golul de onoare al echipei sale, US Sassuolo, invinsa cu 5-1 de Atalanta, la Bergamo, duminica, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Italiei. Pentru gazde au inscris Duvan Zapata (11, 49), Matteo Pessina (45), Robin Gosens (57) si Luis Muriel (67), iar…