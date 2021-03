Fotbal: CS Minaur pierde la Oradea, dar înfrângerea nu schimbă mult datele problemei S-a reluat și campionatul Ligii a III-a, cu a doua etapa din retur. CS Minaur s-a deplasat la Oradea, una a intalnit-o pe CAO, echipa aflata cu o poziție in urma echipei noastre, dar care dupa etapa de astazi ne-a egalat la puncte. Eșecul de la Oradea nu schimba mult datele problemei, doar ca o aduce acum și pe CAO in lupta pentru primele doua poziții. Jocul a fost unul echilibrat și destul de bun, peste media Ligii a III-a, cu Minaur controland prima parte a jocului, insa fara a fi eficienta la finalizare. In min. 14, irosim o imensa șansa de gol: Zaluschi a centrat de pe dreapta, iar Vasile… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

