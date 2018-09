Selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, dupa remiza echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Muntenegru, scor 0-0, ca acesta nu este debutul pe care il astepta in Liga Natiunilor, precizand ca e greu sa marchezi atunci cand nu nimeresti poarta. "E clar ca nu e debutul pe care il asteptam. Am vazut in seara asta o echipa a Muntenegrului foarte agresiva in aparare cu opt jucatori pe doua linii si cei doi din fata care au alergat foarte mult. E clar ca noi nu am avut idei pe faza de atac. Am avut foarte putina inspiratie. Ceea ce am lucrat la antrenamente s-a realizat doar un pic la…