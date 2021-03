Stiri pe aceeasi tema

- In Liga secunda de fotbal, sambata, s-au disputat 5 partide din cea de-a 19-a etapa: Metaloglobus București-SCM Gloria Buzau 5-1, Pandurii Tg.Jiu-ASU Poli Timișoara 1-1, Farul Constanța-ACS Comuna Recea 3-2, CSM Reșița-CSM Slatina 1-1, Ripensia Timișoara-Viitorul Pandurii Tg.Jiu 0-2 In primele jocuri,…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XIX-a a Ligii a II-a: Metaloglobus – Gloria Buzau 5-1 Citește și: Medicul Razvan Constantinescu reacționeaza la atacul lui Florin Cițu: ‘Pramatia aia schizoida m-a facut terorist’ Pandurii Lignitul Targu Jiu –…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii a 2-a. Golul a fost marcat de Alex Pop, in minutul 70. Partidele Metaloglobus – Gloria Buzau, Pandurii Lignitul Targu Jiu – ASU Politehnica…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 2-1, duminica, pe teren propriu, in etapa a 18-a a Ligii a II-a de fotbal, revenind astfel pe un loc de play-off, potrivit Agerpres. In alt meci, Dunarea Calarasi a remizat acasa cu Ripensia Timisoara, 2-2, dupa ce a fost condusa…

- Farul Constanta si Petrolul Ploiesti au obtinut victorii in meciurile jucate duminica in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. Farul s-a impus cu 1-0, la Constanta, in fata formatiei ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, in timp ce Petrolul a surclasat-o pe ultima clasata, CS Pandurii Lignitul Targu Jiu,…

- Formatia Universitatea Cluj a castigat, cu scorul de 2-1, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, cu CSM Slatina, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a. Pentru U.Cluj au marcat Ogbu '33 si Golan '90+5, iar pentru CSM Slatina a inscris Manea '38. In esalonul secund sambata se vor disputa…

- Rezultate inregistrate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Resita 2-0 Citește și: Marian Ceaușescu l-a intampinat pe Ioan Niculae la sosirea pe aeroport! ‘Pușcariașule, sa stai acolo pana imi vad eu ceafa!’ . Aerostar Bacau – Unirea Slobozia…

- REȘIȚA – Conform statisticii realizate de site-ul Liga2.ro, formația antrenata de Alin Minteuan este cea mai familiarizata cu Liga 2 dintre cele prezente in acest moment in competiție! Statistica arata ca CSM Reșița are 48 de sezoane in Liga 2, unde a strans 1372 de jocuri, in care a acumulat 616 victorii,…