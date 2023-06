Stiri pe aceeasi tema

- Marin Mitran este “asteptat” sa ocupe pozitia de presedinte executiv la CSM Ceahlaul, incepand cu data de 1 iulie, conform unor informatii obtinute din surse neoficiale. Daca aceasta miscare se va concretiza, va fi vorba despre o “revenire”, pentru ca Marin Mitran a mai ocupat functia de presedinte…

- "Investirea Guvernului Ciolacu sau fuziunea prin absorbție a PNL in PSD PSD este un partid care „mimeaza democrația, dupa ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, care i-a umilit pe romani, care s-a facut scut in fața corupților și penalilor in toți acești ani… Nu trebuie sa uitam…

- Dan Alexa va continua si sezonul viitor la FC Brasov. Atat el ca antrenor principal, cat si staff-ul lui au semnat contracte pe inca un sezon, si au un obiectiv clar, promovarea. Atat Dan, cat si membri staff-ului lui au semnat contracte pe un sezon si spera ca la finalul lui sa sarbatoreasca promovarea,…

- Consumatorii care au credite, intampina probleme in plata ratelor sau au nemulțumiri in relație cu bancile și IFN-urile, pot intra lunar in dialog cu conciliatorii CSALB, in cadrul live-urilor difuzate pe paginile de Facebook și Linkedin ale CSALB sau pe canalul de Youtube. Marți, pe 25 aprilie, incepand…

- Aproximativ 300 de persoane au stat la coada marți la magazinul Apple din Mumbai, in timp ce fanii și-au facut selfie-uri cu directorul executiv Tim Cook, care a inaugurat primul magazin de retail condus de gigantul tehnologic in India, subliniind importanța pieței sale. Tim Cook și-a facut selfie-uri…

- In Saptamana Mare, ultima saptamana a Postului Paștelui, numita și Saptamana Patimilor, avem un bun prilej pentru a medita despre lumea ce ne inconjoara și despre locul fiecaruia dintre noi in societate. In calitate de Președinte al Asociației Patronale a Dezvoltatorilor Imobiliari, sunt tentat sa…

- In București, vremea a ținut cu locuitorii orașului. Mai toata ziua a fost cald, vreme perfecta de ieșit in parc. Asta s-a și intamplat. Parcurile și terasele au fost pline de oameni și copii care au ieșit sa se relaxeze ori sa faca sport. „Am ieșit la plimbare cu cel mic. Am vrut sa mergem la zoo,…

- Poliția din SUA continua operațiunea de cautare a Madalinei, fiica unei moldovence, care a disparut fara urme la sfarșitul anului trecut.Oamenii legii și mai mulți localnici s-au unit in operațiunea de cautare, cu ocazia zilei de naștere a fetei. Madalina implinește 12 ani, transmite realitatea.md.…