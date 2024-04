Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii brașoveni sunt in alerta! Oamenii legii cauta un barbat de 37 de ani care a plecat de la domiciliul din satul Bunești și nu a revenit pana in prezent. Polițiștii brașoveni efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca…

- Momente incredibile surprinse in trafic, noaptea trecuta, pe o șosea din Brașov. Un tanar a fost filmat de catre un șofer aflat in trafic pe Bulevardul Garii, in timp ce acesta statea in afara mașinii, pe geam, iar autoturismul se afla in mers. Dupa ce au vazut filmarea, politistii l-au amendat pe tanar…

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- Oamenii de stiinta de la Universitatile Friedrich-Alexander din Erlangen-Nurnberg si Erlangen au publicat un studiu in „The Lancet Infectious Diseases”. Este vorba despre cazul exceptional al unui german de 62 de ani care a primit 217 doze de vaccinuri Arn-messenger impotriva Covid-19, ceea ce ar putea…

- S-a stabilit cand va avea loc Festivalul Narciselor de la Vad in acest an. Festivalul Narciselor din localitatea Vad revine și in acest an. Evenimentul va avea loc duminica, pe 12 mai, atunci cand autoritațile locale spun ca narcisele vor fi inflorite. Primarul comunei Șercaia , Cristinel Paltin, a…

- Primaria Fagaraș anunta ca peste aproximativ o saptamana se va desfasura Targul Marțișorului in parcul central din municipiu. Targul Marțișorului se va desfașura anul acesta in perioada 26 februarie – 3 martie 2024, in parcul central din fața Primariei Fagaraș. Astfel, Primaria Fagaras anunța ca artzanii…

- Urmare a comunicatului din data de 16 februarie a.c., privind accidentul de circulație, produs pe Calea București, din municipiul Brașov, polițiștii revin cu detalii. Oamenii legii precizeaza ca barbatul, de 29 de ani, din aceeași localitate, in baza probatoriului administrat dexpolițisti, a fost reținut…