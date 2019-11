Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Miriuța a fost dat afara de la Kisvarda, echipa pe care o pregatea din aceasta vara. Echipa pregatita de antrenorul roman nu a bifat nicio victorie in ultimele patru etape din campionat, astfel ca șefii au decis incetarea raporturilor contractuale. „Am convenit sa intrerupem contractul cu Vasile…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat un gol pentru Kisvarda FC, care a terminat la egalitate cu Zalaegerszegi TE, 3-3, sambata, pe teren propriu, in etapa a 8-a a campionatului de fotbal al Ungariei. Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile inscrise de Bence Bedi (26) si Andras Rado…

- Cosmin Contra a anunțat, vineri, lista celor 24 de jucatori cu care va aborda dubla cu Spania și Malta din preliminariile pentru Euro 2020. Selecționerul nu a convocat vreun fotbalist de la FCSB, formație care tocmai a fost eliminata din Europa League și care se afla pe ultimul loc în ierarhia…

- CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a fost invinsa de Slavia Praga cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Eden Arena din Praga, in mansa a doua a play-off-ului. Slavia, cu mijlocasul roman Nicolae Stanciu om de baza, s-a impus prin golul marcat de Jan Boril…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat ambele goluri ale echipei Kisvarda FC, care a dispus cu scorul de 2-0 de Ujpest FC, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Ungariei. Grozav a inscris in min. 23 si 74 si a fost integralist in acest meci. …

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a declarat pentru site-ul clubului ceh Slavia Praga ca CFR Cluj si formatia la care evolueaza au sanse egale de calificare in grupele Ligii Campionilor la fotbal. ''Ma astept la un meci dificil, le-am spus si eu si Baluta baietilor inaintea meciului…