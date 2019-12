Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City, campioana en titre a Angliei la fotbal, a fost invinsa pe teren propriu, cu 2-0, de formatia Wolverhampton Wanderers, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din Premier League, disputata duminica.

- Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa AC Milan, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, in care a condus cu 1-0.Gazdele au deschis scorul in minutul 41, prin Schone. Pentru AC Milan au inscris apoi…

- Unirea Tritenii de Jos a pierdut ieri, scor 2-6, partida disputata pe teren propriu, contra celor de la Sporting Apahida. Meciul a contat pentru etapa a VI-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Paris Saint-Germain, detinatoarea titlului, a fost invinsa pe teren propriu, cu 2-0, de formatia Stade de Reims, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a a campionatului de fotbal al Frantei, disputata miercuri seara.

- Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 0-1, partida disputata pe teren propriu, contra celor de la Sanatatea Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa Torino FC a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de nou-promovata Lecce, formatia internationalului roman Romario Benzar, in ultimul meci al etapei a treia a campionatului de fotbal al Italiei.

- "FCSB a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal ca partidele considerate pe teren propriu, pana la finalul sezonului 2019-2020, sa se desfasoare pe Arena Nationala. Prima meci din Campionatul National CASA Liga 1 pe care care vicecampioana il va disputa pe cel mai mare stadion al tarii va fi derbiul…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca FCSB va juca din nou pe Arena Nationala meciurile de pe teren propriu din Liga I, prima confruntare fiind cea cu CFR Cluj, din etapa a zecea, informeaza News.ro.“FCSB a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal ca partidele considerate…