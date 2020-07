Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a caștigat Cupa Germaniei, dupa o finala fara istoric contra lui Bayer Leverkusen, scor 4-2. Dominația lui Bayern in Germania e completa. Dupa ce au cucerit titlul cu un avans de 13 puncte fața de Borussia Dortmund, bavarezii s-au distrat in finala Cupei și așteapta cu nerabdare reluarea…

- Finala Cupei Germaniei la fotbal se va disputa la Berlin, pe Stadionul Olimpic, pana cel putin in anul 2025, a declarat vineri presedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Fritz Keller. ''Stadionul Olimpic din Berlin este Wembley-ul Germaniei'', a punctat Keller.…

- Urmatoarea editie din Bundesliga va debuta pe 11 sau 18 septembrie, insa echipele care evolueaza in cupele europene ar putea fi autorizate sa inceapa sezonul putin mai tarziu. Anuntul a fost facut de catre presedintele Ligii germane de fotbal (DFL), Christian Seifert. Seifert a explicat, intr-un interviu…

- Thiago Alcantara, mijlocasul spaniol al echipei Bayern Munchen, a suferit o interventie chirurgicala in zona inghinala si va rata sfarsitul Bundesligii, a declarat vineri antrenorul Hansi Flick, inaintea confruntarii cu Borussia Moenchengladbach. ''Thiago va absenta trei saptamani.…

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Germaniei, invingand pe teren propriu, scorul de 2-1, formatia Eintracht Frankfurt, miercuri seara. Gazdele au deschis scorul in prima repriza, prin Ivan Perisic (14), insa Eintracht a restabilit egalitatea in repriza secunda, prin Danny Da Costa (69). „Bavarezii”…

- Echipa de fotbal Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, a prezentat tricoul cu care va disputa meciurile de pe teren propriu in sezonul 2020/2021, informeaza cotidianul L'Equipe. Tricoul, de culoare rosie, va fi purtat in premiera de jucatorii lui Bayern miercuri seara, cu…

- Mijlocasul german Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen, a devenit cel mai tanar marcator din istoria Bundesligii, datorita golului inscris sambata in meciul cu Bayern Munchen (2-4) la varsta de 17 ani si 34 zile, relateaza AFP. Wirtz l-a invins pe portarul Manuel Neuer cu un sut plasat din interiorul…

- Antrenorul echipei de fotbal Bayern Munchen, Hansi Flick, a salutat vineri decizia de a permite cinci schimbari pe meci pana la finalul sezonului, cu o zi inainte de reluarea campionatului Germaniei, ce a fost intrerupt mai bine de doua luni din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters.Bundesliga…