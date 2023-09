Fotbal: Axiopolis Cernavoda, prima victorie in Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 13:30, pe teren propriu, contra celor de la Poli Iași, intr-o partida care va conta pentru etapa a VIII-a, din SuperLiga. Clujenii vin dupa o victorie la Piatra Neamț, 4-2, victorie care a dus echipa lui Ioan Ovidiu Sabau in grupele Cupei Romaniei.…

- AC Milan a obtinut a treia victorie in tot atatea meciuri in sezonul 2023-2024 al campionatului de fotbal al Italiei, vineri, dupa victoria cu 2-1 pe terenul lui AS Roma, informeaza AFP.Lider in clasament la inceputul etapei a 3-a, AC Milan si-a consolidat statutul prin golurile inscrise de Olivier…

- Vineri, 1 septembrie, de la ora 17.00, CS Minaur joaca pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar CSM Sighetu Marmației intalneste sambata, 2 septembrie, tot de la ora17.00, Minerul Ocna Dej, jocuri din cadrul etapei a doua din Liga 3, seria 10. Etapa a doua CS Minaur…

- Chelsea Londra a reusit vineri prima sa victorie din noua editie a campionatului de fotbal al Angliei, 3-0 acasa cu nou-promovata Luton, in prologul etapei a 3-a.Golurile au fost semnate de Raheem Sterling, in minutele 17 si 68, si Nicolas Jackson (75). Chelsea, antrenata din aceasta vara de Mauricio…

- Campioana regionala in Cupa Romaniei la fotbal, editia 2023 2024, Axiopolis Cernavoda antrenor, Petre Grigoras s a calificat in turul intai national al competitiei, in care va intalni formatia Agricola Borcea. Partida se va disputa pe stadionul "Idealldquo; din Cernavoda, miercuri, 2 august, de la ora…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda nou promovata in Liga a 3 a a sustinut primul meci din grupa 1 a Regiunii a 7 a a Cupei Romaniei, editia 2023 2024.Jucatorii antrenati de Petre Grigoras au intalnit pe teren propriu Victoria Traian, reprezentanta judetului Braila, de care au dispus cu 6 2.Pentru…

- Meciul Axiopolis Cernavoda Victoria Gugesti este gazduit de stadionul "Idealldquo; din Cernavoda. Campioana Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda antrenor, Petre Grigoras , sustine sambata, 24 iunie, mansa secunda a barajului pentru promovarea in Liga a 3 a, intalnind pe teren…

- Campioana Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda, a sustinut astazi meciul tur din barajul de promovare in Liga a 3 a, in care intalneste Victoria Gugesti, campioana judetului Vrancea. Partida s a jucat pe teren Victoriei, iar echipe din Cernavoda, antrenata de Petre Grigoras,…